В Совфеде указали на лицемерие Франции по Украине Сенатор Пушков: Франция не хочет видеть у себя тех, кого поддерживает на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Франция не хочет видеть у себя в стране ультраправых «борцов за свободу и демократию», которые вернулись с Украины. Парламентарий так отреагировал на публикацию Le Parisien, в которой сообщается, что в стране арестовали граждан страны, которые воевали на Украине в качестве наемников.

Экспорт крайне правых с Украины в Европу. Франция их поддерживает на Украине, но у себя «борцов за свободу и демократию» почему-то видеть не хочет, — сказал Пушков.

Франция стоит на втором месте по числу отправленных на Украину военных из подразделений специального назначения.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые появились в Сети после утечки в военном ведомстве США, сообщила, что большинство военных спецназовцев из стран НАТО, которые воюют на Украине, являются британцами. Отмечается, что в феврале — марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения 50 являлись гражданами Великобритании.

Ранее Марин Ле Пен выразила мнение, что власти Франции возвращают страну в каменный век из-за энергетической войны с Россией, которую глупо вести, когда у страны нет собственной энергии. По словам политика, для французов рестрикции имеют более тяжелые последствия, чем для самой России.