Командир «Ахмата» раскрыл, сколько западной техники потеряла Украина Командир «Ахмата»: ВСУ потеряли более 30% поставленной Западом техники

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины в ходе спецоперации лишились порядка 30% военной техники, поставленной Западом, написал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апти Алаудинов. При этом большая часть оставшейся у ВСУ техники, по его словам, находится на восстановлении.

Более 30% военной техники, предоставленной Западом, ВСУ уже потеряли. Подавляющая часть оставшейся техники находится в режиме «латания дыр». Вместе с этой техникой в ходе последних наступательных действий враг потерял кадры, которые были лучше всех подготовлены, — сообщил командир «Ахмата».

Он также отметил, что украинцы несут потери «по всему периметру», утеряна большая часть офицерского состава младшего звена, который должен был проводить наступательные операции. Из остатков формируются новые подразделения, но для их подготовки, по словам Алаудинова, времени уже нет. Военный подчеркнул, что российская сторона «все контролирует», бойцы готовы к очередному контрнаступлению и намереваются «доделывать свою работу».

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США на текущей неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. По данным агентства Reuters, в рамках нового пакета Киев может получить от США противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW, Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы. Сумма нового пакета составит $200 млн.