ВСУ выпустили по Донецку и окрестностям 25 кассетных снарядов за 1,5 часа

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за полтора часа выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой не менее 25 кассетных боеприпасов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. По его данным, ВСУ вели огонь с позиций в населенных пунктах Орловка, Галицыновка, Нетайлово, Максимильяновка и Семеновка.

По данным СЦКК, украинские войска вели обстрелы столицы ДНР и окрестностей с применением кассетных снарядов в период с 18:25 до 19:45 мск. Под огонь ВСУ попали Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка, Ясиноватая и Кировский район Макеевки. О пострадавших не сообщается.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 9 августа сообщил, что по состоянию на 14:30 украинские военные с начала суток выпустили по Донецку 163 боеприпаса. В результате попадания снаряда в жилой дом в Петровском районе погибла маленькая девочка, также еще один человек получил ранение в Киевском районе. В результате ударов со стороны ВСУ в Донецке и Горловке были повреждены шесть жилых домов, кроме того, в Горловке прилетело по зданию школы, добавил Пушилин.

Ранее под огонь ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского округа Белгородской области, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате украинского обстрела погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения. Позже по итогам подомового обхода он добавил, что на одной из улиц оборвана линия электропередачи, работают аварийные службы.