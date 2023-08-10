Власти сообщили о работе ПВО под Киевом Военная администрация сообщила о работе ПВО в Киевской области

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Система противовоздушной обороны сработала в Киевской области, сообщает Telegram-канал военной администрации региона. Подробности происходящего не приводятся.

В регионе работает ПВО, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

В свою очередь украинское издание «Зеркало недели» сообщает о том, что взрывы раздаются в Черниговской области.

Вечером 9 августа на всей территории Украины в очередной раз за день была объявлена воздушная тревога. Первой в 23:22 прозвучала сирена в Винницкой области, затем в течение четырех минут в красной зоне оказалась вся страна. До этого тревога на Украине также звучала около 16:20, затем сирены гремели в 17:40.

Также украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве. По имеющимся данным, инцидент был зафиксирован в левобережной части города. По данным журналистов, воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.