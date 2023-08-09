На всей территории Украины объявили четвертую за день воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена вечером 9 августа на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первой в 23:22 прозвучала сирена в Винницкой области, затем в течение четырех минут в красной зоне оказалась вся страна.

В первый раз 9 августа тревога на Украине прозвучала около 16:20, второй раз сирены гремели в 17:40. По данным Воздушных сил Украины, система оповещения была задействована в связи со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейко. Также в этот день СМИ сообщали о том, что взрыв прогремел в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева.

Ранее стало известно, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Подробности происшествия не уточняются, однако известно, что в контролируемых украинскими силами районах Запорожья объявлена воздушная тревога.

До этого украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве. По имеющимся данным, инцидент был зафиксирован в левобережной части города. По данным журналистов, воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.