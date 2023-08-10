В ВСУ признали способность России войти в Купянск Генерал ВСУ Сырский признал способность ВС России снова войти в Купянск

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Сырский

Вооруженные силы России проводят масштабное наступление под Купянском, целью которого — взять под контроль этот райцентр Харьковской области, заявил украинским СМИ командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По словам генерал-полковника, РФ создала на данном направлении ударный кулак.

Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз, — отметил Сырский.

В своем Telegram-канале 8 августа генерал рассказал, что посетил позиции ВСУ на Купянском направлении. В районе боевых действий принимаются «все необходимые оперативные решения», заверил он.

Сырский признал тяжелую обстановку на Купянском направлении, где, по его словам, Россия сконцентрировала около 100 тысяч военных. Из них создана ударная группировка в составе восьми штурмовых отрядов «Шторм-Z». Генерал пообещал, что ВСУ обеспечат находящиеся в районе Купянска подразделения всеми необходимыми силами и средствами, а также боеприпасами.

Ранее сообщалось, что жителям Купянского района предлагается «ответственно и вдумчиво» принять решение об эвакуации. Об этом в соцсетях написал исполняющий обязанности главы подконтрольной Киеву военной администрации района Андрей Канашевич. Минобороны России 7 августа заявило, что за три дня ВС РФ продвинулись по фронту на Купянском направлении на 11 километров.