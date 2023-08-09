Жителей Купянского района призвали эвакуироваться на фоне наступления ВС РФ Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей к эвакуации

Фото: МО Украины

Жителям Купянского района Харьковской области предлагается «ответственно и вдумчиво» принять решение об эвакуации, написал исполняющий обязанности главы подконтрольной Киеву военной администрации района Андрей Канашевич на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Минобороны России 7 августа заявило, что за три дня ВС РФ продвинулись по фронту на Купянском направлении на 11 километров.

Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины, — сообщил Канашевич.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил в Telegram-канале, что обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей могут провести в 53 населенных пунктах Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий. Это может затронуть более 11 тысяч человек, включая 600 детей, всех обеспечат временным жильем в более безопасных местах, пообещал Синегубов.

Минобороны РФ сообщило 7 августа, что за три дня российские войска продвинулись на Купянском направлении на 11 км по фронту и более чем на 3 км в глубину обороны противника. 8 августа оборонное ведомство проинформировало, что штурмовые отряды ВС РФ заняли выгодные позиции в районе Ольшан Харьковской области, также отмечалось, что за сутки на данном направлении украинская армия потеряла до 110 военных, три автомобиля и две гаубицы Д-20.