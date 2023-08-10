Al Khaleej: Запад разочарован контрнаступлением ВСУ Al Khaleej: отношения Украины и Запада рушатся из-за провала контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Отношения Украины со странами коллективного Запада начали рушиться из-за отсутствия у Киева успехов в ходе контрнаступления, сообщает Al Khaleej. По информации издания, США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией и теперь ждут даты урегулирования украинского конфликта.

Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией. Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжелым бременем, и ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства, — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен действиями западных союзников, которые отказались вмешиваться в конфликт с РФ. При этом, отмечается, страны Запада сделали для Киева «все, что могли». Сейчас и американцы, и европейцы переживают «удушающие кризисы», рост цен и безработицу, а население выступает против поддержки Украины, добавили журналисты.

Ранее CNN сообщил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада, поэтому возникает все больше вопросов относительно целесообразности поддержки Украины со стороны США. Ситуацию, как сообщил телеканал, усугубляют предстоящие выборы в стране.