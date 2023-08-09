Полковник Макгрегор: ВС России при желании могут дойти до Киева Полковник Макгрегор: Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы пойти на Киев

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные обладают всеми необходимыми ресурсами, чтобы в случае необходимости дойти до Киева, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его мнению, ВС России смогут перейти в наступление по всей линии фронта благодаря высокому уровню подготовки.

Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение, — заявил офицер.

Макгрегор подчеркнул, что президент России Владимир Путин не стремится к большой эскалации конфликта, поскольку является очень сдержанным человеком. Он выразил уверенность, что российский лидер отдает приказы идти в наступление только там, где есть необходимость, чтобы не допустить прямого столкновения со странами НАТО.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российские войска продвигаются на Купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды при поддержке артиллерии и авиации успешно отражают все атаки противника в регионе. В Минобороны также заявили, что российские штурмовики сумели занять выгодные позиции в районе агрогородка Ольшаны в Харьковской области, нанеся ВСУ серьезный урон.