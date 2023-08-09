Поддубный рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении Поддубный: атаки штурмовых групп противника успешно отражаются

Фото: МО РФ

Атаки штурмовых групп противника успешно отражаются нашими войсками по всей линии соприкосновения, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он добавил, что продвижение ВС России идет на Купянском направлении.

Продвижение ВС РФ идёт на Купянском направлении. Здесь работают штурмовые отряды «Западной» группировки войск. При поддержке артиллерии и авиации, наносящих огневое поражение противнику, наши бойцы продолжают продвигаться вперед в зоне своей ответственности, — написал военкор.

МО РФ ранее отмечало, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новоселовское на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. В ведомстве также рассказали, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

Министерство обороны России также ранее сообщило, что ВС РФ успешно продвинулись на 11 километров по фронту за последние три дня на Купянском направлении. За сутки также улучшилось положение войск на переднем крае в районах Ольшаны и Першотравневый в Харьковской области.