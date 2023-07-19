Массированные удары по Одессе и обстрел ДНР: новости СВО на утро 19 июля

Фото: МО РФ

Ночью 19 июля украинские СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В частности, стало известно о массированных ударах по Одессе. Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил что инфраструктуру противника поразили авиационными ракетами Х-22, крылатыми ракетами «Калибр», а также беспилотниками-камикадзе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«РВ» сообщила о сильном взрыве в городе Ильичевск Одесской области. По данным канала, прилет пришелся на топливохранилище.

В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Позже появилась информация о взрывах в Харькове. Предварительно, удар пришелся на зону логистического терминала Основянского района.

Воздушную тревогу объявили и в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе произошла серия взрывов. Также он добавил, что в столице работает ПВО. Сирены звучали на востоке и в центре страны. Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях Украины. Взрывы прогремели в Павлограде и подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Дроны-камикадзе заметили также в Харькове.

18 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека — в Кировском районе Донецка и Владимировке Волновахского района. Кроме того, семь человек в Донецке, Макеевке и Старомихайловке получили ранения. Среди них 17-летний юноша.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Пушилин

Девять жилых домов в Куйбышевском, Кировском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Ясиноватой, а также пять объектов гражданской инфраструктуры, включая две школы и больницу, получили повреждения в результате обстрела.

В то же время система ПВО сработала в Севастополе, сообщал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, ВСУ атаковали город со стороны моря с помощью беспилотников.

Военкор Александр Сладков назвал Одессу вариантом сосредоточенного огня. Он объяснил, что есть тактический прием, когда в ходе боя на короткой дистанции, участники с одной стороны, по команде, сосредоточивают огонь своих стрелковых средств на одной цели.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сладков добавил, что после теракта на Крымском мосту, российские силы применили новый ответный удар: выбрали один город и ударили по нему всем, что раньше обычно летело на всю Украину.

В то же время канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская армия поразила нефтебазу в Одессе. Официального подтверждения этому не было. Атаку произвели с помощью ракетных ударов. Минобороны РФ ээту инфомацию не комментировало.

Источник в оборонно-промышленном комплексе в интервью ТАСС рассказал, что ВС РФ применили новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. По его словам, эти бронемашины были применены в бою впервые. Сейчас еще продолжаются все необходимые испытания техники, сообщил источник.

Утром 19 июля заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум рассказал, что российская армия сбила один из последних беспилотников «Байрактар» ВСУ. Речь идет о разведывательном аппарате, который мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских войск.

В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) констатировали, что беспилотники Bayraktar, которые Анкара передала Киеву, уже практически полностью уничтожены.