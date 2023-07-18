Сильный взрыв прогремел в пригороде Харькова

Фото: Via www.imago-images.de / Global Look Press

Мощный взрыв произошел в районе Харькова, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, предварительно, прилет пришелся на зону логистического терминала Основянского района и склад боеприпасов.

Предыдущая атака по резервам и тыловым районам Вооруженных сил Украины была произведена 16 июля, написала «Военная хроника». Тогда российские военные ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразили два эшелона с военной техникой, которые ждали разгрузки после прибытия из Польши.

Ранее стало известно, что украинские власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Недавно Вооруженные силы России ответили на подрыв ВСУ Крымского моста ударами высокоточного оружия по украинским объектам. Там готовились теракты против РФ и проводилось изготовление надводных беспилотников. По данным Минобороны, в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива объемом около 70 тыс. тонн, которые использовались для обеспечения украинской армии горючим. Российское оборонное ведомство назвало атаки ударами возмездия.