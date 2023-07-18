Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины, сообщили местные СМИ. В настоящее время сирены звучат в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

По данным украинских изданий, власти объявили массовую тревогу на востоке страны. ВСУ заявили о баллистической угрозе.

Вооруженны силы России начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. Атаки производятся по объектам энергетики, оборонно-промышленного комплекса, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что киевский режим совершил второй теракт на Крымском мосту. Надводные беспилотники ударили по объекту утром 17 июля. В результате происшествия погибла семейная пара. Их дочь была госпитализирована с травмой головы.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, восстановительные работы на Крымском мосту обойдутся в 1,3 млрд рублей. Однако сумма может возрасти из-за необходимости закупки конструкции с увеличенным количеством металлических элементов. На мосту через Керченский пролив планируется заменить два пролета.