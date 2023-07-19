Несколько взрывов прогремели в Киеве

Фото: Michael Kudryavtsev / Global Look Press

Серия взрывов произошла в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в украинской столице работает система противовоздушной обороны.

В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. А также работает сейчас в области, — написал Кличко.

Данную информацию также подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Местные власти объявили воздушную тревогу по всей территории Украины. В столице сирены начали звучать с 04:41 по московскому времени.

Недавно стало известно, что в Одессе прогремели несколько мощных взрывов. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы РФ поразили нефтебазу в украинском городе. Кроме этого, атака была произведена по портовой инфраструктуре и хранилищу топлива объемом около 70 тысяч тонн.

Ранее Минобороны России сообщило, что по объектам ВСУ был нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования за подрыв Крымского моста, который произошел 17 июля. Там шла подготовка террористических актов против России с применением безэкипажных катеров. В местах атак были зафиксированы взрывы и пожары.