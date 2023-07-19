«РВ»: ВС РФ ракетным ударом поразили нефтебазу в Одессе

Фото: kenyoudothis1 / Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ поразили нефтебазу в Одессе. Атака была произведена с помощью ракетных ударов. Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

В настоящее время ВС РФ наносят удары возмездия по объектам украинской армии в ответ на подрыв Крымского моста. Российским военным удалось поразить портовую инфраструктуру, хранилище топлива и нефтебазу. Атака длится больше часа. В настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. ВС РФ осуществляют удары при помощи авиационных снарядов Х-22, крылатых ракет «Калибр» и беспилотников-камикадзе.

По словам председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, звуки взрывов и работ систем противовоздушной обороны слышны в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины. Кроме этого, удар был нанесен по подконтрольному Киеву Запорожью.

Ранее стало известно, что два человека погибли при обстреле ВСУ в Донецке и Волновахе. Также были повреждены девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Еще семь местных жителей получили ранения различной степени тяжести. После удара ВСУ в одной из многоэтажек начался пожар, который быстро локализовали.