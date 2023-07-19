Пушилин: два человека стали жертвами обстрелов в Донецке и Волновахе

Фото: Nikita Tsitsagi/news.ru via globallookpress.com

Два человека погибли в Донецке и Волновахе при обстреле из РСЗО, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Также семеро получили ранения.

Девять жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, включая две школы и больницу получили повреждения в результате обстрелов. Также, РИА Новости сообщает, что украинская ракета пробила крышу жилого многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка.

Снаряд попал в квартиру на девятом этаже. Зять хозяйки пострадавшего жилища рассказал, что в помещении находятся обломки ракеты. По его словам, этот прилет отличался от предыдущих, его было слышно. Однако хозяйка квартиры давно переехала из Донецка в Москву.

По предварительной информации, пострадавших в результате попадания снаряда в многоэтажку нет. Экстренные службы быстро локализовали пожар, который возник после удара.

Ранее приграничные российские районы в очередной раз подверглись обстрелам и атакам БПЛА Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что российские средства ПВО, а также РЭБ за ночь нейтрализовали 28 беспилотников на востоке полуострова. Кроме того, в Ярославской области ФСБ России предотвратило теракт, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах ВСУ и атаках дронов.