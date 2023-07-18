Киев снова ударил по Крыму после подрыва моста: как ВСУ атакуют РФ 18 июля ПВО отразила атаку на полуостров, под Ярославлем предотвращен теракт

Фото: МО Украины

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за ночь нейтрализовали 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на востоке полуострова. ФСБ России сообщило о предотвращении теракта в Ярославской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах ВСУ и атаках дронов в регионе. Telegram-канал SHOT рассказал, что 19-летний мужчина совершил диверсию на железной дороге в Удмуртии. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых ударах по Крыму

Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что ПВО и средства радиоэлектронной борьбы за ночь нейтрализовали 28 беспилотников на востоке Крыма. В результате атаки дронов ВСУ никто не пострадал. Он уточнил, что 9 БПЛА сбиты ПВО, а 19 подавлены средствами РЭБ.

Министерство обороны РФ подтвердило ночную атаку беспилотников на Крым и назвало ее террористическим актом. В Telegram-канале ведомства отмечается, что все 28 дронов были запущены с территории Украины. По данным Минобороны, системы ПВО уничтожили 17 дронов, средствами РЭБ были подавлены 11 БПЛА.

Фото: МО РФ

Какой теракт готовился в Ярославской области

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о предотвращении теракта в Ярославской области. По данным ведомства, в Угличе задержана россиянка 1987 года рождения, собиравшая данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. У задержанной изъяты средства связи, в которых силовики обнаружили переписку с координатором теракта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 статьи 205 УК РФ «Приготовление к совершению теракта», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Журавлевка, по селам Щетиновка и Нехотеевка — по одному артиллерийскому снаряду. По его словам, в селе Наумовка украинские солдаты сбросили три гранаты с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе из миномета обстреляны окраины села Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка — зафиксировано 24 и 6 прилетов соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.

«В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка. Противник выпустил 7 снарядов. Обошлось без последствий», — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что в Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье и по окраине хутора Ново-Репяховка выпущено шесть и четыре артиллерийских снаряда соответственно, по окраине села Илек-Пеньковка — три снаряда, между селами Колотиловка и Репяховка — один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет.

Также на окраине села Прилесье ВСУ сбросили с квадрокоптера две гранаты. Обошлось без пострадавших. В результате стрельбы из огнестрельного оружия в районе села Демидовка произошло отключение электроэнергии в селах Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и поселке Прилесье. Сейчас электроснабжение восстановлено в селах Репяховка, Графовка, Надежевка и поселке Прилесье. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе над городом Шебекино сбит один беспилотник ВСУ. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по поселку Красное — шесть минометных снарядов, по селу Середа — пять. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА пять взрывных устройств. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Где совершили диверсию на ж/д

Telegram-канал SHOT сообщил, что 19-летний житель Удмуртии совершил диверсию на участке железной дороги по заказу, который получил в социальных сетях. По информации канала, подозреваемому пообещали 15 тысяч рублей, но так и не заплатили. Telegram-канал SHOT добавляет, что молодой человек является безработным жителем СНТ «Ручеек». Днем 14 июля он пришел на перегон в Ленинском районе Ижевска и поджег релейный шкаф. Возгорание не распространилось, а мужчина был задержан. Он признался полицейским, что действовал по указке некоего заказчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Личность заказчика пока что не установлена, отмечает Telegram-канал SHOT. Местные власти не комментировали эту информацию.

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