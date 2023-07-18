На Украине прогремели мощные взрывы: что известно об ударах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинские средства массовой информации сообщили о мощных взрывах в Одессе, Николеве ночью 18 июля. Также сообщается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В каких городах Украины прогремели взрывы

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что за ночь 18 июля в Одессе минимум пять раз прогремели взрывы. Местные власти информацию не комментировали. При этом ранее издание «Украина.ру» сообщало об ударе по аэродрому «Арциз» в Одессе, откуда, как утверждается, в последнее время обычно «вылетают и хранятся все БПЛА ВСУ».

Кроме того, взрывы были слышны в Николаевской и Харьковской областях. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале, что в Николаеве произошел пожар, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», возгорание возникло в Очакове. По предварительной информации, загорелась нефтебаза. Кроме того, по данным канала, взрывы раздались вблизи Черноморска.

В ряде украинских регинов объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Что предшествовало произошедшему

Утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту было остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия. Как сообщил Минтранс, со стороны Крыма было повреждено дорожное полотно на пролетах переправы через Керченский пролив.

Позже Telegram-канал «Mash на волне», в районе трех часов ночи на Крымском мосту прозвучал взрыв, а в 03:20 произошел второй. По данным канала, пролет моста в сторону Тамани оказался разрушен, а еще один в направлении Керчи просел.

В результате произошедшего на мосту погибли мужчина и женщина, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Их дочь получила ранения средней тяжести. Она находится под наблюдением врачей.

Реакция на подрыв Крымского моста со стороны Украины

Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов не захотел комментировать причины произошедшего на Крымском мосту, однако он процитировал главу управления Кирилла Буданова, назвавшего переправу «излишней конструкцией».

Как сообщило «РБК-Украина», ночная атака на Крымский мост стала спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины. Переправу атаковали с помощью надводных дронов.

Что заявили о теракте на Крымском мосту в России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил украинское руководство в произошедшем. По его словам, организаторы взрыва не учли, что Крымский мост является гражданским объектом и пообещал виновным «удар возмездия».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал защиту Крымского моста неэффективной от терактов. После этого президент России Владимир Путин потребовал усилить безопасность переправы через Керченский пролив. Также он поручил оказать помощь пострадавшему ребенку.