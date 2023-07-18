Украинские СМИ: воздушная тревога объявлена в семи областях страны

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Украинские СМИ сообщили, что местные власти объявили воздушную тревогу в семи областях страны. В настоящее время сирены звучат в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. По информации издания «Зеркало недели», зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что несколько мощных взрывов прогремели в Одессе и Николаеве. Подробностей о произошедшем пока нет. Украинские власти также не комментировали ситуацию.

По данным агентства «Зеркало недели», взрывы в Одессе прозвучали третий раз за ночь. Местные жители сообщили, что сейчас в Николаеве горит территория нефтебазы около местного порта.

Недавно Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту. Атака была произведена утром 17 июля с помощью надводных летательных аппаратов. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом Киева. По его словам, Москва ответит на подрыв моста через Керченский пролив. Глава государства также потребовал усилить безопасность этого объекта.