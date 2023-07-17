Представитель ГУР Украины Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту Представитель ГУР Юсов назвал Крымский мост «излишней конструкцией»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов отказался комментировать причины ситуации на Крымском мосту в комментарии украинским СМИ. В то же время он процитировал главу управления Кирилла Буданова, назвав переправу «излишней конструкцией».

Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения конструкций моста. Что касается комментариев про причины этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там излишняя», — заявил Юсов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее призвал туристов и жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативные маршруты. По его словам, в настоящее время движение в районе 145-й опоры остановлено. В разговоре с Аксеновым министр транспорта России Виталий Савельев подчеркнул, что ведомство принимает все меры для восстановления ситуации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также прокомментировал произошедшее на переправе. По его словам, в результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина. Их дочь была госпитализирована, она получила ранения средней тяжести.