Силовики предотвратили теракт в Ярославской области

Фото: fsb.ru

Сотрудники силовых ведомств предотвратили теракт в Ярославской области. Они задержали женщину, передававшую информацию об одном из объектов критической инфраструктуры украинским спецслужбам, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. У задержанной были изъяты средства связи, в которых силовики обнаружили переписку с координатором теракта.

В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта, — сообщили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что женщина снимала на видео стратегически важные объекты города, после чего передавала их украинским спецслужбам. Ведомство опубликовало кадры, на которые попал момент задержания подозреваемой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нападение на Крымский мост — уже второй теракт на данном объекте. Глава государства призвал силовиков принять меры для усиления защиты моста, а также поручил выявить все обстоятельства произошедшего.

Взрывы на Крымском мосту прогремели в ночь на 17 июля, после чего власти региона перекрыли движение по нему. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате взрывов погибли мужчина и женщина. Также ранения средней тяжести получила их дочь, которая находится под наблюдением медиков.