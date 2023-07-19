Серия мощных взрывов произошла в нескольких городах Украины

Фото: dumskaya.net / Global Look Press

Серия мощных взрывов произошла в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях Украины, сообщили местные СМИ. Подробностей о произошедшем пока не поступало. Местные власти также не комментировали ситуацию.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы РФ атакуют объекты украинской армии. В настоящее время взрывы гремят в Павлограде и Одессе. Также стало известно, что российские дроны-камикадзе приближаются к Харькову.

Кроме этого, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошли взрывы. Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны.

По данным «РВ», атака на украинскую инфраструктуру производится с помощью беспилотников «Герань». В небо были подняты бомбардировщики Ту-22м3. В Одессе видно зарево от пожара.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что два человека погибли в Донецке и Волновахе при обстреле ВСУ из реактивной системы залпового огня. Кроме этого, семь человек получили ранения различной степени тяжести. Один из украинских снарядов попал в квартиру на девятом этаже. Еще девять жилых домов были повреждены.