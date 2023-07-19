Воздушная тревога объявлена в Киеве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве, сообщили местные СМИ. В настоящее время сирены звучат на востоке и в центре страны.

Ранее стало известно, что тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Там сирены звучали менее 30 минут. Через некоторое время стало известно о мощном взрыве в Харькове. Предварительно, атака была произведена по зоне логистического терминала Основянского района.