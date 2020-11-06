Канада присоединилась к санкциям ЕС против чиновников Белоруссии

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Власти Канады по согласованию с Европейским союзом ввели санкции в отношении 13 представителей властей Белоруссии. При этом сам президент республики Александр Лукашенко не попал под ограничения.

По согласованию с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции против еще 13 чиновников Белоруссии, — рассказал министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

По его словам, Канада и ЕС продолжают выражать сильную озабоченность в связи с политическим кризисом в РБ, говорится на сайте канадского МИД.

Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Белоруссии, агрессия его режима продолжается. Те, кто несёт ответственность за репрессии против народа Беларуси, столкнутся с возрастающим давлением в виде адресных санкций, — подчеркнул дипломат.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под рестрикции представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, расположенные в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих, а также запугивание журналистов.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.