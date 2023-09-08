Байден стал никому не интересен: почему G20 будет разочарованием для всех

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Завтра в Нью-Дели открывается 18-й саммит так называемой «Большой двадцатки» (G20), площадки для обсуждения наиболее острых глобальных проблем развитыми и наиболее продвинутыми развивающимися странами. Правда, на этот раз саммит будет выглядеть явно неполным по причине отсутствия лидеров двух самых суверенных в своих решениях стран — России и Китая.

Разочарование Джо Байдена

Американский президент уже выразил свое разочарование после решения главы Китая Си Цзиньпина не приезжать на G20, с которым на полях форума Джо Байден намеревался встретиться. Однако своей тактикой «пустого стула» в Индии председатель Си дал понять, что сейчас не расположен что-либо обсуждать с американским коллегой. Но, чтобы не обижать индийских партнеров, в Нью-Дели приедет премьер КНР.

В результате вновь выясняется, что G20, созданная Западом для усиления влияния на Глобальный Юг, уже не является самым престижным местом для многостороннего обсуждения. Особенно на фоне роста привлекательности другой платформы — БРИКС. Только что БРИКС из «большой пятерки» стал «содружеством одиннадцати». А впереди рассмотрение заявок на присоединение еще нескольких десятков стран. Заговорили даже о создании альтернативной ООН.

Но прерогативы Объединенных Наций никто пока не ставит под вопрос. Однако качественное и количественное развитие БРИКС+ и ШОС постепенно снижает интерес к «Большой двадцатке».

Запад нацелился на Юг

Утверждают, что в Индии коллективный Запад решил сделать, как говорят американцы, из лимона лимонад. Раз уж российского и китайского лидеров в Индии не будет, то почему бы не воспользоваться ситуацией для «очаровывания» Глобального Юга.

Например, обещают гарантировать присутствие на саммитах G20 Африканскому союзу. Решение особенно актуально на фоне серии переворотов в бывших французских колониях, стремящихся ликвидировать последние рудименты неоколониализма даже под угрозой прямой военной интервенции.

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press Подготовка к саммиту G20 в Нью-Дели

А как, к примеру, должен чувствовать себя в Нью-Дели турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, прекрасно видящий, как Франция пытается закрепиться на Южном Кавказе, пропихивая туда своих миротворцев? А Гюнтер Фелингер, чиновник, ответственный за развитие НАТО, вообще приглашает Армению вступить в Североатлантический альянс. Это что, Турция должна будет защищать «союзную» Армению от Азербайджана?

А ведь турецкий лидер явно хотел бы сосредоточиться в Индии на изложении своих предложений по урегулированию украинского конфликта (не просто так он приезжал в Сочи для встречи с Владимиром Путиным). Но именно Эрдоган может оказаться на саммите G20 под сильнейшим давлением своих западных партнеров, которые сильно злятся на то, что у них не получается испортить российско-турецкое партнерство.

Тень Украины над Нью-Дели

Западные деятели признавались, что в Нью-Дели вряд ли удастся единогласно принять резолюцию, которая осуждала бы политику России. Мы же помним, как на последнем саммите на Бали в окончательный текст документа по такому щекотливому вопросу была включена оговорка, что «есть и иные мнения».

Тем более что никаких обязывающих решений и документов на G20 не принимают. Тот самый Глобальный Юг больше склонен искать миротворческие компромиссы, предлагать свои планы урегулирования на Украине, а не провоцировать дальнейшую эскалацию.

Более того, Индия изначально была против присутствия на саммите Владимира Зеленского, которому хотелось выступить перед участниками заседаний. А еще лучше — получить приглашение гостя, поскольку критериям «Большой двадцатки» Украина по своему экономическому потенциалу никак не соответствовала еще и до начала СВО. Но не сложилось, даже несмотря на видимые усилия западных товарищей.

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