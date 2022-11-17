Лидеры G20 завершили саммит на Бали заявлением о конфликте на Украине

Фото: Press Information Bureau/Pib Pho/Global Look Press

Бали, Индонезия

Лидеры стран G20 завершили саммит на Бали принятием итогового заявления о конфликте на Украине и ситуации в мире. Декларация не носила откровенно антироссийского характера, поскольку каждая формулировка в ней тщательно выверялась, пишет «Коммерсант».

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители стран Запада добавили в документ фразу о том, что многие делегации осудили Россию. Однако в тексте указано, что были изложены и иные точки зрения.

Благодаря усилиям президента Индонезии Джоко Видодо участники саммита все-таки отвлеклись от украинской тематики и инцидента в Польше и вернулись основной цели встречи — решению проблем глобальной экономики и развития. В декларации указано, что G20 и далее продолжит обеспечивать «единые правила игры и честную конкуренцию, чтобы способствовать созданию благоприятной для всех торговой и инвестиционной среды».

После финальной сессии саммита Видодо передал председательские полномочия премьер-министру Индии Нарендре Моди. Индия примет эстафету G20 с 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Бали разместили баннер с обновленной картой России по случаю приезда делегации из Москвы на саммит G20. В составе РФ были указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.