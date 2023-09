Россия сменила Запад на Восток: плюсы и минусы для экономики Есть ли польза от торговли с Индией и Китаем

С введения первых санкций против России прошло полтора года. За это время западные страны почти полностью отказались от российской нефти, и ее потоки вместе с другими товарами перенаправили в Китай и Индию. Что в результате теряет, а что получает Россия, разбирался NEWS.ru.

Продажа газа за границу

До начала спецоперации на Украине, еще в 2021 году, Европа покупала у России тысячу кубов трубопроводного газа за 270 долларов. В том же году Китай покупал его максимум за 200 долларов, а первые полгода — всего за 120–140 долларов. То есть часто цена для Китая была вдвое ниже, чем для Европы.

Когда же началась спецоперация и западные страны заявили о планах сократить торговлю с Россией, Китай почти сразу потребовал себе скидки еще и на сжиженный природный газ, СПГ. Это все тот же газ, только охлажденный до жидкого состояния, чтобы можно было перевозить на кораблях. В результате уже в апреле прошлого года российский СПГ продавался Китаю со скидкой более чем в 10%. И пока другие страны начали массово отказываться от торговли с Россией, китайские компании пытались выбить ещё скидок.

Ситуацию для России усугубил подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года. При том, что первый газопровод был основной магистралью для поставок газа в Европу.

Продажа нефти за границу

Теперь про нефть. После введения санкций весной прошлого года Россия постепенно переключала ее поставки с Евросоюза на Китай и Индию, которые стали ее основными покупателями. Это опять же сопровождалось предоставлением скидок «дружественным» странам в 10–30% по сравнению с теми ценами, что когда-то были для европейцев.

Казалось бы, за счет сильного дисконта Россия должна была увеличить объемы торговли так, что бюджет РФ должен был значительно вырасти. Но по факту за весь 2022 год Китай заплатил России за товары и услуги на 35 миллиардов долларов больше, чем в 2021 году. Это кажется большой суммой, но в январе — феврале у России расходы так превысили доходы, что в бюджете образовалась огромная дыра — дефицит в 37 миллиардов долларов за январь и февраль. То есть все сверхдоходы от торговли с Китаем за прошлый год, по сути, не просто были потрачены за два месяца — государство ушло в минус на эту сумму. И торговля с Индией этому тоже помешать не смогла.

Как продавалось золото

Стоит отметить, что со скидками в Азию продавались не только газ и нефть. К примеру, в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021-го Китай нарастил закупки у России золота в 50 раз в денежном эквиваленте. Это опять же произошло после того, как от российского драгметалла отказались США, Евросоюз и Великобритания. И важнее всего здесь была именно последняя, так как Лондон является мировым центром по торговле золотом. Но теперь путь в Лондон закрыт, а Китай, по расчетам экспертов, смог закупиться нашим золотом за счет опять-таки скидок в 20–30% от биржевых цен.

К чему привела такая торговля

В результате, несмотря на то что западные страны в преддверии отказа от большей части российской нефти 5 декабря 2022 года закупали ее впрок, в проект бюджета на этот год был заложен высокий дефицит — 2,9 трлн руб. При этом Министерство финансов России отчиталось, что лишь по итогам января — июля он составил 2,8 трлн руб., и впереди еще пять месяцев. И если даже немного выйти за пределы этой суммы, дыра в кошельке государства будет больше, чем та, что была после мирового кризиса в 2009 году (2,43 трлн руб.). Или будет сравнима с той, что была в 2020-м (4,1 трлн руб.).

Частично сгладить ситуацию могло бы то, что, по июльским данным издания The Times of India, скидки на российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов Индии снизились с $25–30 за бочку до каких-то $4. Но в то же время, как пишет The Wall Street Journal, экономический рост Китая, который длился почти 40 лет, подходит к концу. И про угрозу кризиса в КНР говорят все последние месяцы. Правда это или нет, вопрос сложный, но по каким-то причинам Китай уже снижает закупки российской нефти — к примеру, в июле они упали почти на четверть по сравнению с июнем.

Конечно, Россия поставляет нефть и в другие азиатские и арабские страны, которые, в свою очередь, могут перепродавать ее на Запад. Но итог пока один — большой дефицит бюджета и низкий курс рубля, который сейчас нужен властям. Ведь при сокращающихся объемах поставок нефти и газа за границу выгоднее продавать ресурсы за дорогие доллары, чтобы в итоге получить больше рублей в бюджет.

Что еще потеряла и получила экономика России

Как отмечает в беседе с NEWS.ru экс-министр экономики России Андрей Нечаев, все-таки любой стране лучше иметь диверсифицированную экономику. То есть иметь возможность торговать не только с Востоком, но и с Западом. Он также отметил, что, к примеру, Индия расплачивается за нефть с Россией рупиями, и к концу года в России может накопиться приличная сумма индийских денег, а что с ними делать, неясно. Теперь надо крепко думать, что можно на них купить у Индии, иронизирует бывший чиновник.

В свою очередь экономист Денис Ракша в беседе с NEWS.ru допускает, что прекращение сотрудничества с Западом даст России импульс к импортозамещению, расширению действующих производств и открытию новых. В то же время конкретные результаты этих преобразований россияне увидят, скорее всего, только спустя несколько лет. Он приводит в пример реформирование существовавшего до 2004 года Министерства путей сообщения в РЖД. И реформу РАО «ЕЭС России», в ходе которой российская энергосистема была разделена на множество компаний разных направлений. Оба этих процесса в реальности занимали семь-восемь лет, говорит аналитик.

По словам Ракши, главная интрига сейчас касается развития отечественного судостроения, ведь пока у нашей страны есть сложности с созданием кораблей от начала и до конца. При этом на данный момент в морских перевозках темпы списания старых судов превышают темпы ввода в эксплуатацию новых, говорит эксперт. И в этой ситуации ВТБ взял под контроль Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). А раз менеджмент госбанка начал заниматься этим, значит, у него есть какой-то план по дальнейшим преобразованиям, заметил аналитик. «Поэтому, без ехидства, будет очень интересно посмотреть на результаты», — заключил аналитик.

