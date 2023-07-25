«Бить по кошельку»: в Госдуме предложили способ повлиять на Исинбаеву Депутат ГД Журавлев предложил проверить имущество Исинбаевой в России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Елена Исинбаева

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил способ повлиять на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву. В разговоре с «360» он уточнил, что нужно «бить по ее кошельку» и провести проверку, какое имущество осталось у спортсменки в России, а также каким образом оно было приобретено.

Вот туда и надо бить, по кошельку, навсегда затвердив, что обласканные государством персоналии не всегда являются нравственным ориентиром, а многие, случись что, как крысы, первыми бегут с корабля, порой даже подпрыгивая, — пояснил Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что поддерживает решение Общероссийского народного фронта (ОНФ) исключить Исинбаеву из состава центрального штаба. Депутат уточнил, что переименовать стадион, названный в честь чемпионки также можно, но это не окажет на нее никакого влияния. Кроме того, Журавлев считает, что спортсменку необходимо публично лишить звания майора ВС РФ. Он отметил, что слова чемпионки о том, что звание она носила номинально, можно признать дискредитирующими армию России.

При известной ловкости можно признать и то, что само это ее публичное выступление нашу армию дискредитирует, а в России, между прочим, за это теперь есть уголовная статья, по которой уже немало людей осуждено, — заявил депутат.

Исинбаева ранее опубликовала в соцсетях заявление на испанском языке об отсутствии у нее номинальных воинских званий в российской армии. Также она отметила, что никoгда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии, и назвала себя человеком мира. Эта публикация вызвала волну критики в России.