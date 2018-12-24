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Россия теряет Судан из-за местного майдана

Zhang Meng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
В африканской стране проходят массовые волнения

Россия может потерять важного партнёра в Африке и арабском мире. В Судане несколько дней продолжаются акции протеста с требованием отставки правящего режима. Ход противостояния демонстрантов и властей говорит об эскалации конфликта.

Развитие протеста

По данным властей Судана, в столкновениях протестующих с военными и полицейскими за последние дни погибли 10 человек. Один из лидеров оппозиции Садик аль-Махди называет другую цифру — 22 человека — и говорит о целенаправленных репрессиях власти к неугодным.

Первые акции суданцев, требующих ухода с должности президента Омара аль-Башира, прошли в стране в январе 2018 года. Но тогда властям удалось оперативно нейтрализовать протест, посадив в тюрьму его лидеров. Сейчас митинги вспыхнули с новой силой. 19 декабря несколько сотен человек снова вышли на улицы в восточном городе Атбара и южном Адани, где сожгли несколько офисов правящей партии «Национальный конгресс». По словам очевидцев, военные, стянутые в город, в некоторых случаях даже не пытались вмешиваться в происходящее, а многие люди в форме даже высказывали свою поддержку оппозиции. В то же время на улицах были видны некие ополченцы, сторонники главы государства, которые применили против митингующих слезоточивый газ. На следующий день протест быстро распространился в столицу Хартум и близлежащий к нему второй по численности город страны Омдурман.

22 декабря власти арестовали 14 лидеров оппозиционной коалиции. Помощник президента Фейсал Хасан Ибрагим заявил, что все протесты были скоординированы, а двое погибших в ходе беспорядков были солдатами в гражданской форме и ответственность за их смерть лежит на «ячейках диверсантов». 

Живущий в изгнании бывший премьер-министр Судана Садик аль-Махди (по мнению многих западных государств, последнего демократического избранного правительства (1966−67)) заявил, что оппозиция собрала мощную и хорошо дисциплинированную коалицию, которая продолжит акции неповиновения до ухода аль-Башира.

23 декабря в Хартуме продолжились митинги — футбольные болельщики после выхода со стадиона перекрыли центральные дороги и скандировали антиправительственные лозунги. На следующий день начались забастовки врачей и представителей других профессий. Их требование то же, что и у остальных протестующих — отставка президента. По некоторым данным, власти вывели на улицы столицы бронетехнику, например, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

Чем вызван протест

Главным импульсом для массового недовольства стало резкое повышение цены на хлеб в ноябре. Буханка вместо привычного одного суданского фунта (около $0,02) стала стоить сразу три (около $0,06). По словам некоторых жителей, рассказавших о жизни иностранным журналистам, им не хватает денег, чтобы есть хлеб три раза в день. Одновременно в стране повысились цены на другие продукты питания и бензин. При этом инфляция только в прошлом месяце составила 70%. Знакомые с ситуацией в стране люди говорят, что проблема не только в ценах на хлеб, но в общей политике нынешнего правительства. 

«Я не думаю, что люди на улицах протестуют только из-за топлива и хлеба. Они протестуют, потому что есть общий провал всей системы», — сказала в интервью Al Jazeera президент Суданского Союза врачей в Великобритании Сара Абдельгалиль.

Причиной подорожания продуктов во многом стала неумелая политика аль-Башира. Правительство прекратило финансировать импорт пшеницы в надежде, что это создаст конкуренцию между фирмами-импортёрами. Однако компании, лишившись господдержки, взвинтили цены. В результате некоторые пекарни прекратили производство из-за нехватки муки. 

Президент аль-Башир, который пришёл к власти в 1989 году в результате военного переворота, все годы правления ставил в первую очередь не благосостояние народа, а достижение неких побед над врагами. News.ru рассказывал, как в 1990-м Судан стал главной базой «Аль Каиды» (организация запрещена в России), потом давал прибежище лидеру этой террористической группировки Усаме бен Ладену. На протяжении двух десятилетий аль-Башир тратил до половины госбюджета на борьбу с повстанцами Южного Судана. С 2003 года продолжается гражданское противостояние в Дарфуре, где финансируемое аль-Баширом арабское ополчение «Джанджавид» воюет с местным чернокожим населением.

Zhang Meng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом никаких побед аль-Башир так и не добился. Южному Судану в 2011 году всё-таки была предоставлена независимость, но против страны были введены санкции Совбеза ООН, а сам президент стал первым человеком в мире, на арест которого выдал ордер Международный уголовный суд по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Чтобы хоть как-то снизить бремя международных ограничений, аль-Башир решил начать играть в геополитику, пытаясь балансировать на противоречиях ведущих держав планеты. США он обещал найти компромисс по Дарфуру и перестать сотрудничать в военно-технической сфере с КНДР, Китаю — открыть дорогу для инвестиций и освоения природных недр, а российскому президенту Владимиру Путину на встрече в Москве в 2017 году — «открыть дорогу в Африку» и помочь вытеснить с континента американцев. Сейчас аль-Башир может стать посредником в переговорах между монархиями Персидского залива и режимом Башара Асада в Сирии. Только вряд ли это решит проблемы с экономикой и поможет аль-Баширу утихомирить недовольство сограждан.

Российские интересы

Россия в последние годы стала активно развивать отношения с Суданом. Аль-Башир приезжал к Владимиру Путину в Россию в 2017 и 2018 годах. Несколько раз в Судане был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как можно предположить, Москва хочет иметь дополнительного союзника в арабском мире, несмотря на неоднозначную репутацию правящего в Судане режима.

Есть в Судане и коммерческие проекты. Например, РЖД обсуждает модернизацию имеющихся в стране железных дорог. Ростатом и Министерство водных ресурсов, ирригации и электроэнергии Судана заключили соглашения о строительстве АЭС. В марте этого года в прессе появились сообщения, что в Судан отправились бойцы ЧВК «Вагнера», которая, по данным журналистов, курируется военной разведкой РФ.

Проще говоря, если режим аль-Башира падёт, то Россия может лишиться важного партнёра в Африке. С другой стороны, к сегодняшнему дню у Москвы нет никаких реальных проектов в Судане, всё ограничивается переговорами и соглашениями о намерениях. Коммерческие и геополитические инициативы носят туманный характер. Возможно, стоит задуматься, можно ли в принципе иметь дело с властями, подобными режиму аль-Башира.


#Судан #ЧВКВАГНЕРА #аль-башир
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