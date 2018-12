Россия теряет Судан из-за местного майдана

Россия может потерять важного партнёра в Африке и арабском мире. В Судане несколько дней продолжаются акции протеста с требованием отставки правящего режима. Ход противостояния демонстрантов и властей говорит об эскалации конфликта.

По данным властей Судана, в столкновениях протестующих с военными и полицейскими за последние дни погибли 10 человек. Один из лидеров оппозиции Садик аль-Махди называет другую цифру — 22 человека — и говорит о целенаправленных репрессиях власти к неугодным.

Первые акции суданцев, требующих ухода с должности президента Омара аль-Башира, прошли в стране в январе 2018 года. Но тогда властям удалось оперативно нейтрализовать протест, посадив в тюрьму его лидеров. Сейчас митинги вспыхнули с новой силой. 19 декабря несколько сотен человек снова вышли на улицы в восточном городе Атбара и южном Адани, где сожгли несколько офисов правящей партии «Национальный конгресс». По словам очевидцев, военные, стянутые в город, в некоторых случаях даже не пытались вмешиваться в происходящее, а многие люди в форме даже высказывали свою поддержку оппозиции. В то же время на улицах были видны некие ополченцы, сторонники главы государства, которые применили против митингующих слезоточивый газ. На следующий день протест быстро распространился в столицу Хартум и близлежащий к нему второй по численности город страны Омдурман.

22 декабря власти арестовали 14 лидеров оппозиционной коалиции. Помощник президента Фейсал Хасан Ибрагим заявил, что все протесты были скоординированы, а двое погибших в ходе беспорядков были солдатами в гражданской форме и ответственность за их смерть лежит на «ячейках диверсантов».

May allah protect my people & bring change to a country that has been in an economic stand still for over 30 years! This country has been through enough! #مدن_السـودان_تنتفض #Sudan_revolts #SudanProtests pic.twitter.com/QTJGUJfzNa