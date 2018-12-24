Россия теряет Судан из-за местного майдана

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В африканской стране проходят массовые волнения

Россия может потерять важного партнёра в Африке и арабском мире. В Судане несколько дней продолжаются акции протеста с требованием отставки правящего режима. Ход противостояния демонстрантов и властей говорит об эскалации конфликта.

Развитие протеста

По данным властей Судана, в столкновениях протестующих с военными и полицейскими за последние дни погибли 10 человек. Один из лидеров оппозиции Садик аль-Махди называет другую цифру — 22 человека — и говорит о целенаправленных репрессиях власти к неугодным.

Первые акции суданцев, требующих ухода с должности президента Омара аль-Башира, прошли в стране в январе 2018 года. Но тогда властям удалось оперативно нейтрализовать протест, посадив в тюрьму его лидеров. Сейчас митинги вспыхнули с новой силой. 19 декабря несколько сотен человек снова вышли на улицы в восточном городе Атбара и южном Адани, где сожгли несколько офисов правящей партии «Национальный конгресс». По словам очевидцев, военные, стянутые в город, в некоторых случаях даже не пытались вмешиваться в происходящее, а многие люди в форме даже высказывали свою поддержку оппозиции. В то же время на улицах были видны некие ополченцы, сторонники главы государства, которые применили против митингующих слезоточивый газ. На следующий день протест быстро распространился в столицу Хартум и близлежащий к нему второй по численности город страны Омдурман.

22 декабря власти арестовали 14 лидеров оппозиционной коалиции. Помощник президента Фейсал Хасан Ибрагим заявил, что все протесты были скоординированы, а двое погибших в ходе беспорядков были солдатами в гражданской форме и ответственность за их смерть лежит на «ячейках диверсантов».

May allah protect my people & bring change to a country that has been in an economic stand still for over 30 years! This country has been through enough! #مدن_السـودان_تنتفض #Sudan_revolts #SudanProtests pic.twitter.com/QTJGUJfzNa — ايجاي (@AJCooperOVOXO) 23 декабря 2018 г.

Живущий в изгнании бывший премьер-министр Судана Садик аль-Махди (по мнению многих западных государств, последнего демократического избранного правительства (1966−67)) заявил, что оппозиция собрала мощную и хорошо дисциплинированную коалицию, которая продолжит акции неповиновения до ухода аль-Башира.

23 декабря в Хартуме продолжились митинги — футбольные болельщики после выхода со стадиона перекрыли центральные дороги и скандировали антиправительственные лозунги. На следующий день начались забастовки врачей и представителей других профессий. Их требование то же, что и у остальных протестующих — отставка президента. По некоторым данным, власти вывели на улицы столицы бронетехнику, например, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

At least one 2S1 Gvozdika self-propelled howitzer (№24 / 184033) has been spotted on a deep loader driving around in Sudan's capital Khartoum on 23 Dec 2018. #مدن_السودان_تنتفص h/t @AbraxasSpa @Rebel44CZ pic.twitter.com/5FqWjBdU9R — Christiaan Triebert (@trbrtc) 24 декабря 2018 г.

Чем вызван протест

Главным импульсом для массового недовольства стало резкое повышение цены на хлеб в ноябре. Буханка вместо привычного одного суданского фунта (около $0,02) стала стоить сразу три (около $0,06). По словам некоторых жителей, рассказавших о жизни иностранным журналистам, им не хватает денег, чтобы есть хлеб три раза в день. Одновременно в стране повысились цены на другие продукты питания и бензин. При этом инфляция только в прошлом месяце составила 70%. Знакомые с ситуацией в стране люди говорят, что проблема не только в ценах на хлеб, но в общей политике нынешнего правительства.

«Я не думаю, что люди на улицах протестуют только из-за топлива и хлеба. Они протестуют, потому что есть общий провал всей системы», — сказала в интервью Al Jazeera президент Суданского Союза врачей в Великобритании Сара Абдельгалиль.

Причиной подорожания продуктов во многом стала неумелая политика аль-Башира. Правительство прекратило финансировать импорт пшеницы в надежде, что это создаст конкуренцию между фирмами-импортёрами. Однако компании, лишившись господдержки, взвинтили цены. В результате некоторые пекарни прекратили производство из-за нехватки муки.

Президент аль-Башир, который пришёл к власти в 1989 году в результате военного переворота, все годы правления ставил в первую очередь не благосостояние народа, а достижение неких побед над врагами. News.ru рассказывал, как в 1990-м Судан стал главной базой «Аль Каиды» (организация запрещена в России), потом давал прибежище лидеру этой террористической группировки Усаме бен Ладену. На протяжении двух десятилетий аль-Башир тратил до половины госбюджета на борьбу с повстанцами Южного Судана. С 2003 года продолжается гражданское противостояние в Дарфуре, где финансируемое аль-Баширом арабское ополчение «Джанджавид» воюет с местным чернокожим населением.

Zhang Meng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом никаких побед аль-Башир так и не добился. Южному Судану в 2011 году всё-таки была предоставлена независимость, но против страны были введены санкции Совбеза ООН, а сам президент стал первым человеком в мире, на арест которого выдал ордер Международный уголовный суд по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Чтобы хоть как-то снизить бремя международных ограничений, аль-Башир решил начать играть в геополитику, пытаясь балансировать на противоречиях ведущих держав планеты. США он обещал найти компромисс по Дарфуру и перестать сотрудничать в военно-технической сфере с КНДР, Китаю — открыть дорогу для инвестиций и освоения природных недр, а российскому президенту Владимиру Путину на встрече в Москве в 2017 году — «открыть дорогу в Африку» и помочь вытеснить с континента американцев. Сейчас аль-Башир может стать посредником в переговорах между монархиями Персидского залива и режимом Башара Асада в Сирии. Только вряд ли это решит проблемы с экономикой и поможет аль-Баширу утихомирить недовольство сограждан.

Российские интересы

Россия в последние годы стала активно развивать отношения с Суданом. Аль-Башир приезжал к Владимиру Путину в Россию в 2017 и 2018 годах. Несколько раз в Судане был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как можно предположить, Москва хочет иметь дополнительного союзника в арабском мире, несмотря на неоднозначную репутацию правящего в Судане режима.

Есть в Судане и коммерческие проекты. Например, РЖД обсуждает модернизацию имеющихся в стране железных дорог. Ростатом и Министерство водных ресурсов, ирригации и электроэнергии Судана заключили соглашения о строительстве АЭС. В марте этого года в прессе появились сообщения, что в Судан отправились бойцы ЧВК «Вагнера», которая, по данным журналистов, курируется военной разведкой РФ.

Проще говоря, если режим аль-Башира падёт, то Россия может лишиться важного партнёра в Африке. С другой стороны, к сегодняшнему дню у Москвы нет никаких реальных проектов в Судане, всё ограничивается переговорами и соглашениями о намерениях. Коммерческие и геополитические инициативы носят туманный характер. Возможно, стоит задуматься, можно ли в принципе иметь дело с властями, подобными режиму аль-Башира.