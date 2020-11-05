В двух округах Пенсильвании приостановили подсчёт голосов

Обработка бюллетеней на выборах президента США в двух округах штата Пенсильвания приостановлена.
Так, решение остановить подсчёт приняли власти округа Филадельфия, где находится крупнейший город штата Филадельфия,
Журналисты сообщили, что в обоих округах уверенно лидировал демократ Джо Байден. При этом в целом по штату у него 48,5% голосов, в то время как у его оппонента Дональда Трампа — 50,3%.
Победа в Пенсильвании даёт кандидату голоса 20 выборщиков.
Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.
Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с незначительным отрывом.
Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».