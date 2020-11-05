В двух округах Пенсильвании приостановили подсчёт голосов

https://static.news.ru/photo/316a1492-1f8e-11eb-87b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Обработка бюллетеней на выборах президента США в двух округах штата Пенсильвания приостановлена.

Так, решение остановить подсчёт приняли власти округа Филадельфия, где находится крупнейший город штата Филадельфия, передаёт NBC. По информации CNN, работа остановлена также в округе Аллегейни, в котором находится второй по величине в Пенсильвании город Питтсбург.

Журналисты сообщили, что в обоих округах уверенно лидировал демократ Джо Байден. При этом в целом по штату у него 48,5% голосов, в то время как у его оппонента Дональда Трампа — 50,3%.

Победа в Пенсильвании даёт кандидату голоса 20 выборщиков.

Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с незначительным отрывом.

Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».