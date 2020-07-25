Участники протестов в Калифорнии подожгли здание суда

https://static.news.ru/photo/72bee6ec-cf17-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники протестов в городе Окленд, Калифорния, США подожгли здание местного суда. Также протестующие разбили окна в полицейском участке и напали на сотрудников полиции.

Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района, — привели сообщение полиции Окленда в ТАСС.

Как сообщили в полиции, участники протестов бросали «опасные снаряды» в сотрудников правоохранительных органов, разбили окна в полицейском участке и разрисовали его граффити. Полиция установила баррикады, однако некоторые протестующие попытались их снести.

В протестах участвуют порядка 600 человек. Пока данных о задержанных нет, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории американского города Сиэтл в ходе акций протеста, переросших в беспорядки, задержаны на данный момент по меньшей мере 45 человек. За время митингов пострадал 21 полицейский. До этого было известно только о трёх правоохранителях, получивших повреждения. Городские власти объявили, что происходящее на улицах — это мятеж. Такое решение было принято после того, как бунтовщики подожгли строительный вагончик на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников. Кроме того, участники беспорядков пытались взорвать стены участка полиции.