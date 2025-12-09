ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:20

«Ресурсы ограничены»: американист раскрыл план США по отношениям с Россией

Американист Дудаков: США будут добиваться стратегической стабильности с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты будут добиваться стратегической стабильности в отношениях с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, комментируя новую стратегию национальной безопасности Белого дома. По его словам, Вашингтон понимает, что ресурсы ограничены и осознает невозможность одновременного противостояния на всех геополитических фронтах.

США будут пытаться добиться стратегической стабильности в отношениях с РФ. Там понимают, что ресурсы Соединенных Штатов ограничены. Проблематично вести конкуренцию со всеми державами: с Китаем, Россией, работать на Ближнем Востоке, добиваться доминирования в Латинской Америке. Поэтому некоторые фронты нужно стабилизировать для того, чтобы сосредоточиться на своих главных приоритетных направлениях. А их, исходя из стратегии нацбезопасности, ровно два. Первое — это Латинская Америка и обеспечение там доминирования. Второе — конкуренция с Китаем в Азии, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что новая стратегия национальной безопасности США может указывать на возможный выход страны из НАТО, ее отдаление от Европы и сближение с Россией. В стратегическом документе содержатся критические оценки в адрес ЕС. В частности, в нем говорится, что европейские государства находятся на грани «цивилизационного стирания».

