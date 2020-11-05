Подсчёт голосов на выборах в США споткнулся о Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить продолжающийся подсчёт голосов, в то время как его соперник на выборах Джо Байден приблизился к победе. Свой призыв глава американского государства сделал в Twitter, параллельно высказав замечание о сроках обработки бюллетеней. Тем не менее как международные наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), так и эксперты уверены в том, что бороться с процессом подсчёта Трампу будет не так-то просто.

Frank Rumpenhorst/Global Look Press

Аккаунт Трампа в Twitter в дни выборов стал настоящей площадкой для угроз. Спустя сутки после завершения дня голосования республиканец выразил уверенность, что избирательные бюллетени, которые получены почтой после 3 ноября, не будут учтены.

Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны, — написал он в Twitter.

Администрация социальной сети посчитала нужным отметить эту запись как «вводящую в заблуждение». Этому твиту предшествовал призыв американского лидера остановить подсчёт.

Инсайдеры американской прессы говорят, что избирательный штаб Трампа действительно рассчитывает подать судебные иски с жалобой на процесс обработки бюллетеней в штатах Аризона и Невада. Незадолго до этого представители республиканца подали соответствующие иски в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Впрочем, они ещё не привели каких-либо ярких свидетельств проблем в системе голосования или подсчёта голосов.

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк на этом фоне заявил, что до сих пор нарушений на президентских выборах не было установлено. По его словам, эксперты от международной организации «не смогли найти каких-либо признаков систематических проблем» и «наблюдали за исключительно профессиональной обработкой потока голосов по почте». Линк подчеркнул, что утверждения Трампа о манипуляциях не имеют под собой оснований.

Михаэль Георг Линк Britta Pedersen/Global Look Press

Американские обозреватели говорят , что некоторые электоральные эпизоды в отдельно взятых штатах в истории действительно были столь противоречивы, что могли быть разрешены исключительно путём судебных разбирательств, однако обещанные республиканцами суды по изменению пятизначной разницы в голосах, которая наметилась в ряде штатов сейчас, будут неслыханными по своей дерзости и масштабу. С точки зрения тактики Трампу в каком-то смысле повезло, что его призывы к остановке подсчёта игнорируют. Если бы обработка голосов была заморожена в тот момент, когда появились первые угрозы её остановить, Байден выиграл бы в Аризоне и Неваде, получив достаточное голосов выборщиков, чтобы добиться президентского поста даже без Пенсильвании и Джорджии, пишет The Atlantic.

Исследователи говорят, что инициативы Трампа эффективны лишь тогда, когда они принимаются на основе прерогативы исполнительной власти. Он привык к более авторитарной стилистике работы, потому что она была характерна для его деловой карьеры — тогда, когда он стоял на вершине частной бизнес-империи. Однако с избирательной системой США всё сложнее. Это довольно разобщённый федерализованный механизм, правила которого зависят от конкретного штата и округа. Федеральная власть устанавливает некоторые параметры, однако не имеет непосредственного влияния на эти процессы. У этой системы есть серьёзные недостатки, которые в ряде случаев лишают граждан некоторых избирательных прав. В то же время неравномерность правил и практик также означает, что систему — если смотреть на неё в общем — очень трудно подорвать или запугать, особенно со стороны президента.

Безусловно, ряд округов может остановить подсчёт из-за поданных республиканцами судебных исков, однако вряд ли это даст Трампу серьёзное преимущество.