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Окружение Трампа советует ему готовиться к поражению на выборах

08:56, 07 ноября 2020 13
Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Окружение действующего президента США Дональда Трампа рекомендует ему готовиться к возможному поражению на выборах, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Согласно их данным, в последние два дня советники американского лидера обсуждают с ним возможность проигрыша и его действия в такой ситуации. Предполагается, что в случае поражения Трамп не признает его в традиционном формате.

По словам одного из сотрудников предвыборной кампании главы США, подготовка такой речи пока рассматривалась.

Если он проиграет, добавили эти люди [источники], они ожидают того, что Трамп продолжит безосновательно утверждать, как он уже делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена, — заявляется в материале The Washington Post.

Газета утверждает, что сейчас окружение американского лидера разделено на два лагеря. Члены семьи Трампа, считают, что он всё ещё может одержать победу, и ему необходимо продолжать бороться за неё. Другая, более многочисленная группа советников и членов республиканской партии, убеждена, что выборы проиграны.

Как писал NEWS.ru, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе на выборах-2020, но ему уже понятна неизбежность этого. По его словам, при 270 необходимых для избрания президентом голосах выборщиков ему удастся получить голоса более 300.

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