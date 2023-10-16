«Неохотная помощь»: на Западе признались в истинном отношении к Киеву ABC News: Конгресс США отказывается от помощи Киеву и поддерживает Израиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Власти США продемонстрировали различные подходы к помощи Израилю и Украине, заявил обозреватель ABC News Джон Лайонс. По словам журналиста, Израилю сразу дали реальную поддержку, в то время как Киеву предлагают «неохотную помощь».

Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране, которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины, — отметил обозреватель.

Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собственными руками оттолкнул от себя западных союзников. По словам экс-сотрудника оборонного ведомства, киевский лидер похож на избалованного ребенка, который требует помощи, и ему всегда мало. Это очень унизительно, заключил Пейн и напомнил, что отношения Зеленского и президента США Джо Байдена сильно испортились, когда украинский политик захотел получить истребители F-16 и танки Abrams.

В сентябре администрация президента США обнаружила увеличение числа конгрессменов, высказывающих критику в адрес расходов, связанных с Украиной, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что эта критика в большей степени исходит от «небольшой, но очень заметной группы республиканцев из консервативного крыла палаты представителей».