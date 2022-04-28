«Кто киллер и заказчик?» Артисты заподозрили чиновников в развале культуры Ведущие российские актёры вступились за коллег и озвучили претензии к департаменту культуры Москвы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Союзе театральных деятелей состоялась пресс-конференция по поводу объединения московских театров «Сфера» и «Эрмитаж», посвящённая проблеме слияния этих и других столичных коллективов. Валерий Баринов, Егор Бероев, Ксения Алфёрова выступили в защиту «Сферы». Артисты обвинили чиновников в поддержке западных ценностей, заподозрив их в желании уничтожить русскую культуру. Почему театры противятся процессу реорганизации, кому это нужно и к чему приведёт — выяснял обозреватель NEWS.ru.

Калягин осудил объединение театров, но сам не пришёл на собрание

27 апреля в Союзе театральных деятелей (СТД) состоялся первый разговор труппы «Сферы» с прессой. Присоединяемый к «Эрмитажу» театр рассчитывал привлечь внимание общественности к своей проблеме ещё две недели назад, но сначала мероприятие пришлось перенести из-за болезни главного режиссёра Александра Коршунова, а затем, по словам пресс-секретаря театра Александра Ондара, «Сфера» получила приказ департамента культуры Москвы на запрет проведения массовых мероприятий по причине «реорганизации и финансово-хозяйственной проверки театра». В итоге помещение предоставил СТД.

По словам заведующей литературной частью «Сферы» Надежды Перцевой, департамент культуры Москвы, издавший приказ об объединении, продолжает игнорировать мнение коллектива. Такая же ситуация происходит и со сливаемым в театр им. Моссовета театром «МОСТ». Его директор Ирина Большакова сообщила, что труппа написала письмо руководителю ведомства Александру Кибовскому с просьбой провести совещание всех заинтересованных лиц и «найти решение, не убивающее театр». Однако, по словам Большаковой, начальник Управления театров и концертных организаций департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова передала, что совещания не будет. NEWS.ru запросил официальный комментарий ведомства, но ответа также не получил.

Наталья Дрожникова Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Председатель СТД Александр Калягин, заявленный спикером на встрече, собрание проигнорировал, хотя одним из первых выразил своё негативное отношение к объединению театров и присутствовал в здании СТД двумя часами ранее. Не дождались театралы и художественного руководителя «Эрмитажа» Михаила Левитина, который ранее отказывался публично выражать свою позицию.

Из заявленных спикеров, помимо представителей «Сферы», до здания СТД на Страстном бульваре дошли только актёры Валерий Баринов и Василий Бочкарёв, сотрудничавшие с театром в юности, а также Егор Бероев и Ксения Алфёрова, знающие проблемы «Сферы» изнутри — брат Егора Бероева работает в этом театре.

«Приказ, существующий в нынешнем виде, для нас разрушителен»

По словам художественного руководителя и главного режиссёра «Сферы» Александра Коршунова, коллектив театра не стремится «поднимать протестную волну». Он объяснил, что желание быть услышанными — «естественная реакция людей, которые любят своё дело и делают его хорошо».

Александр Коршунов Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я предлагаю вернуться к пересмотру приказа, скорректировать его, найти решение, которое удовлетворит всех. Приказ, существующий в нынешнем виде, для нас разрушителен», — сказал Александр Коршунов.

Актриса Ксения Алфёрова выразила уверенность, что запущенный депкультом «процесс реорганизации театров — это уже знакомая гражданам России оптимизация», которая в своё время затронула сферы здравоохранения и образования. По её словам, если сейчас дать уничтожить театр «Сфера», то цепная реакция пойдёт далее.

К сожалению, в департаменте культуры сидят люди некультурные. Бросают трубки, когда художественный руководитель пытается дозвониться туда и спросить, договориться, выяснить, что происходит. Это забавно, как в том анекдоте про Министерство культуры и прачечную, — высказалась Алфёрова.

Актриса добавила, что театр «Сфера» — это «тот носитель русской театральной культуры, который надо сохранять», и что именно в «Сферу» надо приходить и учиться сохранению культурных традиций.

Выступление супруги дополнил Егор Бероев. Он возмутился «либеральной позицией» департамента культуры, поддерживающего, по словам актёра, западные ценности, будь то постановки художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова или недавняя скандальная выставка в Гостином дворе, где демонстрировалась скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая мать». Бероев указал на то, что действия столичного депкульта, по его мнению, идут вразрез с указом президента РФ от 24 декабря 2014 года N808 «Об утверждении основ государственной культурной политики».

«Ликвидация театра — это убийство живого организма»

Народный артист России Валерий Баринов поддержал коллег. Он напомнил об уникальности созданного за 40 лет пространства и обратил внимание, что за все годы работы у «Сферы» не было никаких нареканий.

Мы так много говорим о патриотизме, но они [чиновники] рубят любовь к родине. К нашему несчастью, Зеленский [президент Украины Владимир Зеленский] был артистом, и на ток-шоу, якобы воспитывающих патриотизм, кроме как слова «актёришка» ничего не говорят. Уехали люди, испугались [ряд российских артистов] Но есть те, которые остались, которые корнями сюда вросли! Зачем же вы эти корни-то рубите? — возмутился Валерий Баринов.

По его словам, «все люди, работающие в театре — святые», потому что они работают за крохотные деньги и за идею.

В этом театре священнодействуют, а им говорят: «Убирайтесь вон!». Друзья мои, мы сейчас боремся не только за театр «Сфера», мы боремся за нашу жизнь. Ликвидация театра — это убийство живого организма. Я не знаю, кто там киллер, кто заказчик, но мы должны знать, что стоим у этой черты, — сказал Баринов.

Валерий Баринов Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр добавил, что у него «всё меньше и меньше веры» в то, что власть услышит театральных деятелей. Его опасения подтвердила директор театра «МОСТ» Ирина Большакова. По её словам, начальник Управления театров и концертных организаций департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова сообщила, что приказ о слиянии театра «МОСТ» и театра им. Моссовета не подлежит пересмотру. В случае несогласия с приказом у ведомства, утверждает Большакова, «есть право без объяснения причин уволить директора с занимаемой должности».

Ирина Большакова подчеркнула, что несколько раз встречалась с директором театра им. Моссовета Алексеем Черепнёвым, в результате чего стало ясно: системы театров несовместимы.

У нас обучающий, студенческий театр. Наши актёры утром либо учатся, либо работают. Это разные графики, другая оплата труда, другое всё. При этом директор Моссовета говорит, что не может держать сразу две разные труппы, которые по-разному оплачиваются. Поэтому они будут делать так, как у них. У нас же сразу падают продажи билетов, не будет сайта, нашего отдела. Мы подробно прошли все варианты, и стало ясно, что наши пути несоединимы, — утверждает Большакова.

В поддержку театра «МОСТ» выступил и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить «Московский Открытый студенческий театр», который когда-то стал прародителем Малого театра.

В финале собрания кандидат искусствоведения и театральный критик Ольга Глахова выдвинула идею создания конфликтной комиссии при СТД с публичным обсуждением проблемы экспертами. Однако никто не решился завизировать предложение, собравшиеся договорились встретиться ещё раз под отчаянные комментарии Ивана Сигорских, директора театра «АпАРТе», сливаемого с театром на Таганке.