https://static.news.ru/photo/1b38a11c-e041-11e9-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/BostonDynamics

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini. Первые клиенты уже тестируют механических собак на строительных площадках, газовых, нефтяных и энергетических установках и в сфере общественной безопасности.

Spot может развивать скорость до 2,6 км/ч, а время работы аккумулятора составляет 90 минут. Робопёс, функционирующий в диапазоне от -20 до +45 градусов по Цельсию, может нести груз до 14 кг. Spot использует стереокамеры, чтобы избежать столкновений с препятствиями и людьми.

Пользователи смогут самостоятельно настроить робопса с помощью специализированных датчиков, программного обеспечения и других полезных данных. Spot в основном предназначен для промышленного зондирования и удалённого управления.

Цена робота пока не разглашается.

Ранее News.ru рассказал, что стоимость андроида, аналогичного созданному для Роскосмоса роботу «Фёдору», превышает около 30 млн рублей. Информацию об этом раскрыл Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника», которое занималось разработкой побывавшего на МКС изделия.