https://static.news.ru/photo/b36a00e8-1a7a-11ea-877e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет данные всех подозрительных спортсменов из базы LIMS Московской лаборатории.

WADA располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS, — приводит слова председателя комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора пресс-служба WADA.

Тейлор добавил, что в базу входят входят спортсмены, чьи данные были изменены или даже удалены, включая не только 145 атлетов из группы наиболее подозрительных спортсменов, но и других.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).