Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет данные всех подозрительных спортсменов из базы LIMS Московской лаборатории.
WADA располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS, — приводит слова председателя комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора пресс-служба WADA.
Тейлор добавил, что в базу входят входят спортсмены, чьи данные были изменены или даже удалены, включая не только 145 атлетов из группы наиболее подозрительных спортсменов, но и других.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
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