Выразительность бойцовского духа: самые яркие моменты турнира АСА

В Москве на «ВТБ Арене» прошёл 113-й турнир сильнейшей российской лиги АСА, которая самостоятельно приняла решение провести бои без зрителей ради безопасности участников, допустив лишь журналистов. Без фанатской поддержки поединки получились, возможно, менее яркими по эмоциональному накалу, но, вероятно, выиграли в технике. Экспрессии добавили горячие бразильцы и их темпераментные угловые, подбадривающие своих бойцов криками. Как утверждают организаторы боёв на своём сайте, лига АСА единственная на российском рынке придерживается позиции, что смешанные единоборства в первую очередь спортивное состязание, а не шоу. Однако спорт и зрелище неразрывно связаны и идут рука об руку с незапамятных времён.