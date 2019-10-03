https://static.news.ru/photo/609decca-e5f1-11e9-9589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ряд жителей Кронштадта пожаловались в социальных сетях на маслянистое пятно в местном Обводном канале. Горожане предположили, что в водоёме произошёл разлив нефтепродуктов.

Информацию от очевидцев собрали «Невские новости» . Сообщения о загрязнении канала начали поступать 3 октября около 14:00 по местному времени. На место прибыли сотрудники аварийных служб для расследования происшествия. Точные причины загрязнения пока не установлены.

В конце августа 2019 года в Кронштадте запустили первую в России сеть 5G, сообщал News.ru. Пользоваться новой технологией в первое время смогут только социально значимые объекты, далее их внедрят в остальных сферах: ЖКХ, транспорте, промышленности и образовании.