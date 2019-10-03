Ряд жителей Кронштадта пожаловались в социальных сетях на маслянистое пятно в местном Обводном канале. Горожане предположили, что в водоёме произошёл разлив нефтепродуктов.
Информацию от очевидцев собрали
В конце августа 2019 года в Кронштадте запустили первую в России сеть 5G, сообщал News.ru. Пользоваться новой технологией в первое время смогут только социально значимые объекты, далее их внедрят в остальных сферах: ЖКХ, транспорте, промышленности и образовании.
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