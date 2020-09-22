За сутки в России от коронавируса выздоровели 5750 человек

https://static.news.ru/photo/35533c46-fd74-11ea-a6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавируса выписали 5750 пациентов. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 923 699 человек. Больше всего вылечившихся за сутки — в Москве (1226), Московской (171) и Самарской (167) областях.

В общей сложности, как писал NEWS.ru, медики выявили 6431 новый случай COVID-19 в РФ за последние сутки. Число инфицированных за всё время пандемии коронавирусной инфекции в РФ достигло 1 122 241 по данным на утро 23 сентября 2020 года. Зафиксировано 150 летальных исходов. Общее число смертей составило 19 799.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.