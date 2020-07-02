В СПЧ предложили расширить практику электронного голосования

https://static.news.ru/photo/66b635e4-bc48-11ea-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Практику электронного голосования в дальнейшем следует расширять. Такой современный способ народного волеизъявления может стать примером и для других стран, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он отметил, что в ходе плебисцита по поправкам к российской Конституции «очень большое количество граждан» проголосовали именно таким способом.

То, что голосование прошло так удачно, успешно, скорее, работает в пользу тех, кто выступает за массовое электронное голосование. Возможно, надо расширять. По итогам голосования мы ещё будем проводить анализ, высказывать свою точку зрения, — цитирует Фадеева РИА Новости.

Глава СПЧ напомнил, что запуску электронного голосования предшествовало большое количество споров и дискуссий. Некоторые противники нововведения отмечали, что электоральная аудитория в Сети — это протестно настроенная молодёжь. Однако итоги плебисцита показали, что результаты по Москве «очень близки к тому, что показало традиционное голосование по бюллетеням». Большинство людей поправки поддержали.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили только два варианта ответа: «Да» и «Нет».

При этом один из интернет-пользователей смог испортить электронный бюллетень. Участник плебисцита не стал выбирать ответ «Да» или «Нет». Вместо этого он написал в коде «что-то третье» и отправил такой результат. По словам главы управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артёма Костырко, сделать результат голосования в Сети недействительным можно, остановив транзакцию между кликом мышки и попаданием её в криптобиблиотеку собственного компьютера. Для таких манипуляций необходимо иметь стандартные навыки разработчика, отметил он.

В целом же электронное голосование прошло без каких-либо эксцессов. В Москве изменения в Конституцию поддержали 62,33% участников плебисцита. 37,67% проголосовали против.

2 июля Центризбирком сообщил сводные итоги голосования. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК.

При этом, по последним данным, свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

Свои оценки голосованию по поправкам в Конституцию дали и эксперты. Они назвали его прозрачным и легитимным.

В список изменений к главному закону страны, как писал NEWS.ru, были внесены несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступала и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметических» изменений, это должен быть принципиально новый документ. Тем не менее от бойкота голосования в партии отказались.

До этого Верховный суд не стал рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. Суд объяснил решение отсутствием соответствующих полномочий.

Вместе с тем Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала России исключить или переформулировать поправку к статье 79. В комиссии указали, что это противоречит международным обязательствам страны исполнять решения Страсбургского суда. Однако в России менять что-либо не стали.

Поводом для рассмотрения вопроса о главном законе РФ со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений, так как в организацию с петицией обратились правозащитники из России, документ подписали более 200 тысяч человек. Экспертам помимо юридической проверки документа предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако полная ревизия поправок будет небыстрой, она продлится до конца 2020 года.