Избиратель испортил бюллетень на онлайн-голосовании

https://static.news.ru/photo/f383f432-bbcd-11ea-ae13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артём Костырко рассказал о ходе онлайн-голосования по поправкам в Конституцию в Москве. По его словам, один человек смог испортить бюллетень.

Участник плебисцита не стал выбирать ответ «да» или «нет». Вместо этого он написал в коде «что-то третье» и отправил такой результат. Голос был зашифрован и передан в блокчейн.

Поскольку система не нашла, к чему относится голос, к «да» или «нет», она признала бюллетень недействительным. То есть этот голос в результатах не учитывался, — подчеркнул он.

Такую операцию можно провести только на компьютере избирателя, передаёт ТАСС.

Как можно сделать бюллетень недействительным: можно остановить транзакцию между кликом мышки и попаданием её в криптобиблиотеку собственного компьютера, — отметил он.

Для таких манипуляций необходимо иметь стандартные навыки разработчика.

По данным онлайн-голосования, в Москве изменения в Основной закон поддержали 62,33% участников плебисцита. 37,67% проголосовали против.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане могут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).