В России выявили 19 905 новых случаев COVID

За прошедшие сутки в 85 регионах России зафиксировано 19 905 новых случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончался 791 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа из больниц выписаны 16 619 пациентов. Под наблюдением медиков остаются свыше 1,1 млн человек.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились более 7,2 млн жителей. Из них к настоящему времени выздоровели свыше 6,4 млн человек, а жертвами инфекции стали 196 626 россиян.

В Москве выявлено 2537 новых случаев COVID. Заболеваемость в столице растёт на протяжении последних трех дней. За сутки из московских больниц выписали 1359 пациентов. От коронавируса скончались 42 человека.

Ранее сообщалось, что в России создали универсальный тест, позволяющий обнаружить РНК SARS-CoV-2 в любых биологических жидкостях. Разработанная специалистами Роспотребнадзора система является одной из первых в мире, работающих на платформе ПЦР. В первую очередь она предназначена для выявления бессимптомных и малосимптомных заражённых.