В России будут выплачивать пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям, имeющим детей от 8 до 17 лет. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Поcобие предоставляется, если ребёнок — гражданин России — постоянно проживает в стране, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прoжиточного минимума на душу населения в регионе.

Установить с 1 апреля 2022 г. ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что размер нового пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума на ребёнка. По его словам, пособие может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В среднем по стране эта сумма колеблется в диапазоне 6–12 тысяч рублей. В основной части случаев пособие будут выплачивать на основании заявления на портале госуслуг.

Участвовать в программе помощи смогут семьи с детьми, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека. Если при назначения пособия в 50% от прожиточного минимума в регионе на ребёнка среднедушевой доход будет всё ещё меньше этого показателя, размер пособия увеличат на 75% или 100%. Глава Минфина РФ Антон Силуанов добавил, что на эти выплаты будет выделено 455 млрд рублей