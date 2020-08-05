В Госдуме объяснили необходимость закона о травле в Интернете

https://static.news.ru/photo/32c182ba-d71f-11ea-9b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти хотят наказывать пользователей за оскорбления и травлю в Интернете, поскольку там царит некомфортная атмосфера.

Об этом заявила «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что законопроект будет включать в себя ряд новых правовых понятий, а в качестве наказания за травлю будут предусмотрены административные штрафы.

Сегодня в Интернете стало очень некомфортно. Каждый может оскорбить каждого и не нести за это ответственность, — цитирует её издание.

Она добавила, что если некоторые пользователи могут спокойно переносить это, то люди в трудной жизненной ситуации или подростки могут получить моральные травмы. А это может вызвать развитие депрессии вплоть до суицидальных наклонностей.

Бессараб добавила, что планируется ввести такой термин, как судебный запрет, что позволит установить факт преследования. Кроме того, будет закреплено понятие «перепечатывание» об информации, порочащей честь и достоинство конкретного лица, которую все СМИ перепечатывают. Также будет введено понятие «персонализация данных», в том числе в отношении фотографий, изображений конкретного гражданина.

Как писал NEWS.ru, травлю и агрессию назвали главным злом Сети 35,7% участников исследования среди детей и подростков, 28,2% посчитали, что самая серьёзная проблема — это недостоверная информация. 19,9% детей посчитали, что худшим явлением в Интернете является пропаганда деструктивного поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения). 2,6% несовершеннолетних более всего смущает нецензурная лексика, 7,4% опрошенных проблем не видят вообще.