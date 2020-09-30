Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду 1 октября

https://static.news.ru/photo/a5fdccd4-03a2-11eb-8afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздух в Москве в первый день октября прогреется до +20 градусов, в Московской области — до +21 градуса, сообщает Гидрометцентр.

В ночь на пятницу, 2 октября, в столице похолодает до +6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье ночью температура может опуститься до +3 градусов.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 1 октября в Москве выдалось в 1967 году, когда температура опустилась до −2,8 градуса. А в 1991 году воздух днём прогрелся до +23,4, информирует Метеобюро.

Стемнеет в столице в 18:29.

Как писал NEWS.ru ранее, аномально тёплая погода в столичном регионе сохранится ещё как минимум до понедельника, 5 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.