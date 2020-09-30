Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду 1 октября

Воздух в Москве в первый день октября прогреется до +20 градусов, в Московской области — до +21 градуса, сообщает Гидрометцентр.
В ночь на пятницу, 2 октября, в столице похолодает до +6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление
В Подмосковье ночью температура может опуститься до +3 градусов.
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 1 октября в Москве выдалось в 1967 году, когда температура опустилась до −2,8 градуса. А в 1991 году воздух днём прогрелся до +23,4,
Стемнеет в столице в 18:29.
Как писал NEWS.ru ранее, аномально тёплая погода в столичном регионе сохранится ещё как минимум до понедельника, 5 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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