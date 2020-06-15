Потерпевшая рассказала, почему умерла лжехирург Алёна Верди

https://static.news.ru/photo/dbd4a486-af60-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Алёна Верди Фото: Алёна Верди/vk.com

Анастасия Исмаилова, изуродованная лжехирургом Алёной Верди, подтвердила, что та умерла, не приходя в сознание ранним утром 15 июня. По её словам, фигурант громкого уголовного дела пила спиртные напитки перед тем, как впала в кому.

Также Верди принимала лекарственные препараты, которые «не были ей нужны», рассказала Исмаилова «МК».

Её адвокат Андрей Таран уверен, что дело в отношении псевдохирурга теперь закроют по нереабилитирующим обстоятельствам.

Так как Верди успела признать свою вину ещё до смерти, то её вина будет признана судом и дело закроют, — заявил он.

Таран добавил, что жертвы Верди не смогут рассчитывать на компенсацию, поскольку у неё не было имущества — «компенсировать будет не из чего».

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело Алёны Верди отправили на судмедэкспертизу. До смерти она находилась под наблюдением медиков в одной из больниц Краснодара.

Лжехирург, не имея специального образования, оказывала медицинские услуги с 2015 по 2019 год, и за это время несколько её пациентов остались инвалидами из-за последствий операций, а одна женщина скончалась после липосакции. Верди задержали в Краснодаре 5 апреля 2019 года, в тот же день отправили под арест.