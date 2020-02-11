https://static.news.ru/photo/fc72cfe2-4cb4-11ea-85b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам обойдётся сотовым операторам и интернет-провайдерам в 150 млрд рублей ежегодно. Они обратились к государству с просьбой компенсировать расходы на реализацию этой инициативы.

Как сообщает «Коммерсант», операторы и провайдеры оценивают долю трафика, который придётся на бесплатные сайты, в 15%, несмотря на то, что список этих ресурсов ещё не сформирован. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT донесёт консолидированную позицию профильных компаний по этому вопросу до премьер-министра Михаила Мишустина. Решение попросить власти компенсировать расходы было принято на заседании комиссии 7 февраля.

В 2019 году мобильные операторы заработали около 450 млрд рублей на услугах по передаче данных.

Президент России Владимир Путин озвучил положения проекта «Доступный Интернет» в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января, передавал NEWS.ru. Проект предполагает бесплатный доступ к социально значимым российским сайтам и сервисам. Список таких ресурсов Минкомсвязи рассчитывает представить в конце февраля.