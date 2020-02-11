Предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам обойдётся сотовым операторам и интернет-провайдерам в 150 млрд рублей ежегодно. Они обратились к государству с просьбой компенсировать расходы на реализацию этой инициативы.
Как
В 2019 году мобильные операторы заработали около 450 млрд рублей на услугах по передаче данных.
Президент России Владимир Путин озвучил положения проекта «Доступный Интернет» в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января, передавал NEWS.ru. Проект предполагает бесплатный доступ к социально значимым российским сайтам и сервисам. Список таких ресурсов Минкомсвязи рассчитывает представить в конце февраля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен