Начинающим рассказали, в какое время суток лучше бегать Тренер Морозов: утренняя пробежка поможет зарядиться энергией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбирать время суток для забега следует, исходя из целей, рассказал тренер Москомспорта Роман Морозов. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что утренняя пробежка поможет начинающим зарядиться энергией. Но, если хочется улучшить физическую форму, лучше дать организму проснуться.

Если есть желание улучшить физическую форму, то лучше дать организму проснуться. Затем нужно позавтракать, подождать, пока пища переварится, а ее энергетические субстраты придадут сил. Затем, часам к трем дня, можно выйти на пробежку. Кроме того, лучше отказаться от вечерних тренировок, которые перегружают нервную систему, — пояснил тренер.

Начинающим рекомендуется придерживаться интервального ритма. После определенной дистанции нужно сделать перерыв и преодолеть несколько метров шагом. Как уточнил Морозов, это поможет развить выносливость. Перед стартом следует разогреть все группы мышц. Тренер посоветовал сделать пятиминутную зарядку, а потом пройти несколько метров пешком, чтобы разогнаться.

На бегу нужно следить за дыханием. Важно делать это размеренно: вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Так не будет мучить одышка, — заключил Морозов.

Физиолог Никита Скрипник ранее рассказал, что перед началом бегового сезона нужно подобрать правильную обувь и поставить технику. По его словам, новым бегунам необходимо проконсультироваться со специалистом, иначе можно получить проблемы со здоровьем.